2019/10/26 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص دائرة صحة الديوانية تعلن اخراج 12 جثة محترقة من داخل مبنى المحافظة ومقار الاحزاب المحترقة وكالة خطوة برس.

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