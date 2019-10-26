الأمم المتحدة تدين “الانتهاكات الكبيرة” خلال قمع مظاهرات العراق

2019/10/26 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد دان الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة “الانتهاكات الكبيرة” من قبل قوات الأمن لحقوق الإنسان خلال التظاهرات في العراق، دون تحديد كيفية معاقبتها.وقال خلال لقاء مع الإعلام “نأسف للعدد الكبير من القتلى” مشيرا إلى تقرير أخير لبعثة الأمم المتحدة حول تصرف القوات العراقية خلال التظاهرات.وأضاف “بحسب أولى …

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