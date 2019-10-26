شرطة البصرة تكشف تفاصيل ما حدث بتظاهرات أمس وتعلن اصابة 17 منتسباً بمبنى المحافظة

2019/10/26 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شرطة البصرة تكشف تفاصيل ما حدث بتظاهرات أمس وتعلن اصابة 17 منتسب بمبنى المحافظة

يتبع.



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