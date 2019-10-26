عصائب أهل الحق تنعى مدير مكتبها في ميسان وانتشار أمنى مكثف في المحافظة

2019/10/26 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر محلي عن انتشار أمنى مكثف في محافظة ميسان، جنوبي العراق، عقب اشتباكات مسلحة.

واكد المصدر ان انتشاراً أمنياً ملحوظاً تشهده مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان، عقب يوم واحد من اشتباكات مسلحة بين فصائل من جهة، واحتجاجات شعبية دامية من جهة أخرى.

واضاف المصدر ان العشرات من المحتجين قاموا بحرق مقر حركة الاوفياء بعد اشتباك مع عناصر من الحركة دامت ست ساعات، لافتاً الى وصول تعزيزات امنية الى المحافظة لحفظ الامن فيها.

هذا ونعت حركة عصائب اهل الحق مدير مكتبها في ميسان وسام العلياوي وشقيقه عصام العلياوي بعد إصابتهما نتيجة هجوم مسلح تعرض له مقر مكتب الحركة في محافظة ميسان جنوبي العراق.

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