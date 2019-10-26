القضاء يصدر عددا من القرارات بشأن المخربين ويتخذ إجراءات جديدة ضد الفاسدين

2019/10/26 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أتخذ مجلس القضاء الأعلى عددا من الإجراءات في ما يتعلق بالمخربين خلال التظاهرات وبملف مكافحة الفساد

وذكر المجلس في بيان، أن المادة الثانية الفقرة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب النافذ تنص على أن العمل بالعنف والتهديد على هدم أو اتلاف أو أضرار عن عمد مبانٍ أو املاك عامة أو مصالح حكومية أو مؤسسات أو هيئات حكومية أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة يعتبر من الأفعال الارهابية.

كما اشار البيان الى أنه وبموجب الفقرة الخامسة من المادة الثانية المذكورة من الاعتداء بالأسلحة النارية على دوائر للجيش أو للشرطة أو الدوائر الأمنية او الاعتداء على القطعات العسكرية الوطنية يعتبر عملا ارهابيا، مبينا أن هذه الجرائم يعاقب عليها القانون بالإعدام وفق قانون مكافحة الإرهاب‎.

وأضاف البيان في ما يتعلق بمكافحة الفساد، أن المجلس أوعز إلى المحكمة المركزية لمكافحة الفساد باتخاذ الإجراءات الاستثنائية بإصدار مذكرات القبض بحق المتهمين الداخلة قضاياهم ضمن اختصاص المحكمة ومنع سفرهم والإيعاز إلى الجهات التنفيذية بذلك.

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