2019/10/26 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت الهيئة العامة للجمارك، السبت، اعادة اصدار ارساليات حديد تسليح وسيراميك مخالفة في جمرك المنذرية الحدودي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "مركز جمرك المنذرية الحدودي، تمكن من اعادة اصدار ارساليات شيش تسليح وسيراميك فشلت بالفحوصات والجودة التي يجريها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية".واضافت، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الأرساليات المخالفة وفق قانون الجمارك النافذ رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ {المعدل}".ويأتي هذا ضمن إجراءات مشددة تقوم بها الهيئة العامة للجمارك في كافة مراكزها للحد من دخول المواد والسلع المخالفة لضوابط وتعليمات الاستيراد والتي تمس حياة المواطنين".انتهى

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