2019/10/26 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف: الفرات نيوز} ناقش محافظ النجف لؤي الياسري، السبت، مع قائد شرطة النجف الجديد اللواء غانم محمد جعفر العنكوشي الوضع الامني في المحافظة.

وذكر بيان لاعلام شرطة النجف ان "محافظ النجف لؤي الياسري استقبل في مكتبه قائد شرطة النجف الجديد اللواء غانم محمد جعفر العنكوشي وقدم تهانيه له بمناسبة استلامه مهام عمله " .وأضاف البيان ان "المحافظ وقائد الشرطة ناقشا الوضع الأمني في المحافظة والخطة الأمنية الخاصة بوفاة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه واله وسلم".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ النجف يناقش الوضع الامني مع قائد الشرطة الجديد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ النجف يناقش الوضع الامني مع قائد الشرطة الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).