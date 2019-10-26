2019/10/26 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلنا: حظر التجوال مازال ساري الى إشعار اخر في الديوانية حفظًا على ارواح وممتلكات المواطنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/26 | 12:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: حظر التجوال مازال ساري الى إشعار اخر في الديوانية حفظًا على ارواح وممتلكات المواطنين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا: حظر التجوال مازال ساري الى إشعار اخر في الديوانية حفظًا على ارواح وممتلكات المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).