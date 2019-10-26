2019/10/26 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلنا: دائرة صحة الديوانية تعلن عن اخراج 12 جثة محترقة من داخل مبنى المحافظة ومقار الاحزاب المحترقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/26 | 12:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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