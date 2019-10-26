2019/10/26 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني كشفت تقرير صحافي، السبت، عن وجود مخطط انتقامي ترعاه الولايات المتحدة الأميركية والامارات وتموله السعودية يقف ضد التظاهرات الاحتجاجية في العراق، مشيرة إلى أن المخطط بدأ منذ تكليف عادل عبد المهدي برئاسة الحكومة.وذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية في تقريرها واطلعت عليها الوكالة المركز الخبري إنه “منذ تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية، ومن ثم حصول تحالف «الفتح […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتقامي ترعاه أميركا والإمارات وتموّله السعودية المركز الخبري الوطني.

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