2019/10/26 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء توافد اعضاء مجلس النواب لحضور الجلسة الاستثنائية لمناقشة مطالب المتظاهرين وكالة خطوة برس.

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