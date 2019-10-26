على غرار لبنان.. حسناوات العراق يتصدرن المشهد في ساحة التحرير : شاهد الصور

2019/10/26 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تظاهر المئات من النساء العراقيات، في ساحة التحرير وسط بغداد خلال التظاهرات التي انطلقت صباح يوم امس.وشهدت الساحة وجود مكثف للنساء، اللواتي قمن باطلاق اناشيد وهتافات تحفيزية للمتظاهرين.وقارن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خروج النساء بالعراق الى التظاهرات بما حدث في لبنان الذي شهد ايضاً مشاركة نسوية غير منقطعة النظير.

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