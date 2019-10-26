2019/10/26 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحكمة الاتحادية : تشدد على عدم المساس بالمتطاهرين والأملاك العامة والخاصة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية : تشدد على عدم المساس بالمتطاهرين والأملاك العامة والخاصة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية : تشدد على عدم المساس بالمتطاهرين والأملاك العامة والخاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).