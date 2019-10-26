حقوق الانسان في البصرة يكشف أعداد الشهداء والمصابين خلال تظاهرات أمس

2019/10/26 | 12:36

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بغداد اليوم - البصرة

كشف مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة، السبت، حصيلة لأعداد الشهداء والجرحى في صفوف ال...





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