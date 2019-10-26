2019/10/26 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني حذرالنائب عن تحالف الفتح عامر الفايز, السبت, من اندساس مجاميع ليس لها علاقة بالتظاهرات من تغيير مسار التظاهرات السلمية وتوجيه المتظاهرين الى فتح السجون واقتحامها خاصة سجن الناصرية الذي يضم اعدادا كبيرة من عناصر وقيادات “ داعش”.وقال الفايز في تصريح لـ المركز الخبري “إننا نقف بكل احترام مع مطالب المتظاهرين المشروعة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب: مجاميع مندسة تحاول تغيير مسار التظاهرات الى اقتحام السجون المركز الخبري الوطني.

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