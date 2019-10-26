القوات الامنية تستخدم الرصاص الحي لمنع عبور المتظاهرين جسر الجمهورية

2019/10/26 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استخدمت القوات الامنية في العاصمة بغداد، اليوم السبت، الرصاص الحي لمنع عبور المتظاهرين جسر الجمهورية، المؤدي الى المنطقة الخضراء.

وقال مراسل شفق نيوز ان القوات الأمنية استخدمت الرصاص الحي ضد المتظاهرين بهدف منعهم من عبور جسر الجمهورية، وسط العاصمة بغداد.

واضاف ان المتظاهرين اوقعوا الكتل الكونكريتية، فيما ردت القوات الامنية عليهم بالرصاص الحي، مشيرا الى وقوع ١٠ اصابات جديدة في صفوف المتظاهرين.

ونوه الى انتشار مكثف للفوج الاول التابع لجهاز مكافحة الاٍرهاب عند بوابة مطار بغداد وساحة عباس بن فرناس.

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