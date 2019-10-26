حلبجة ودهوك بالصدارة.. تعرف على كمية الامطار المتساقطة في كوردستان خلال 24 ساعة

2019/10/26 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان كمية الامطار المتساقطة خلال 24 ساعة الماضية في المناطقة المختلفة.

وقالت المديرية في بيان لها ان "محافظتي حلبجة ودهوك شهدتا اعلى كمية تساقط للامطار".

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