بالصور.. المتظاهرون يتوافدون على ساحة التحرير وسط بغداد وينصبون السرادق

2019/10/26 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مراسل "الغد برس"، اليوم السبت، بتوافد العشرات من المتظاهرين ونصب الخيام في ساحة التحرير وسط بغداد للبدء بالاعتصام.

وقال مراسلنا، ان أعداد المتظاهرين بدأت بالتزايد تدريجيا للبدء بنصب الخيام والاعتصام، مبيناً أن هنالك أعداد قليلة من المتظاهرين تحاول عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء.

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