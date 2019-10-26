الأمن العراقي يعمم قانون الإرهاب على مخربي الاحتجاجات

2019/10/26 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم السبت، أن القوات الأمنية ستتعامل مع المخربين خلال الاحتجاجات الجارية في البلاد “وفق قانون الإرهاب”.وجاء في بيان صحفي للقيادة أنه “في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تظاهرات للمطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور العراقي، استغل البعض هذه التظاهرات وعمل على قتل المواطنين وإصابة آخرين ...

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