حصيلة جديدة لقتلى احتجاجات العراق

2019/10/26 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفع عدد قتلى احتجاجات العراق الأخيرة إلى 42 بعد أن قال مسؤول حكومي كبير في جنوب البلاد إن 12 متظاهرا لقوا حتفهم في حريق اندلع أثناء اقتحام مكتب ميليشيا في الديوانية الجمعة.وقال المسؤول الذي تحدث لوكالة أسوشييتد برس شريطة عدم ذكر اسمه إنه تم نقل الجثث السبت من مبنى تابع للميليشيا الذي أشعل المتظاهرون النار فيه.يأتي هذا فيما احتشد مئات المتظاهرين السبت في ساحة التحرير وسط بغداد، حيث استخدمت القوات الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، قبيل ساعات من انعقاد جلسة برلمانية لبحث مطالب المحتجين.

من المقرر أن تعقد جلسة السبت بهدف "مناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ الإصلاحات".

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