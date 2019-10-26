المحكمة الاتحادية تصدر بياناً بشأن التظاهرات

2019/10/26 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت المحكمة الاتحادية العليا ، اليوم السبت بيانا بخصوص التظاهرات.

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