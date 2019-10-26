2019/10/26 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديوانية تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في المحافظة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في المحافظة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).