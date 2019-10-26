2019/10/26 | 13:07

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القوات الامنية تجبر المتظاهرين على النزول من جسر الجمهورية بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

شددت المحكمة الاتحادية العليا، السبت، على عدم المساس بالمتظاهرين والتعرض للأملاك العامة والخاصة.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة، اياس الساموك، ان "المحكمة الاتحادية العليا تؤكد دعمها للمطالب الدستورية والقانونية للمتظاهرين،

بغداد اليوم - بغداد

كلف الحزب الإسلامي العراقي، السبت، 26 تشرين الأول، 2019، رشيد العزاوي بمنصب الأمين العام للحزب، وعمار يوسف السامرائي نائباً له، فيما بين أنهما قريبان من إيران.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ(بغداد اليوم)، إنه &

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، السبت (26 تشرين الاول 2019)، تكليف اللواء عبد الكريم خلف ناطقاً رسمياً باسم القائد العام للقوات المسلحة.





وذكرت الداخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم تكليف اللواء الركن عبد الكريم خلف

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