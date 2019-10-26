محافظة تعلن تعطيل الدوام الرسمي واستمرار حظر التجوال للأشخاص والمركبات

2019/10/26 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت محافظة الديوانية، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد.

وقال المكتب الاعلامي للمحافظة في بيان ورد لشفق نيوز انه تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد، المصادف 27 من شهر تشرين الاول الجاري.

واضاف البيان انه تقرر ايضا "استمرار حظر التجوال للأشخاص والمركبات بصورة تامة حفاظا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".

وتصاعدت يوم الجمعة اعمدة الدخان من ساحة مبنى مجلس محافظة الديوانية بعد ان قام متظاهرون برمي قناني زجاجية حارقة.

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