2019/10/26 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد حريق المطعم التركي في ساحة التحرير وسط بغداد.فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من اسعاف متظاهرين اختنقوا بسبب اندلاع النيران في المطعم.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



اخماد حريق المطعم التركي واسعاف المتظاهرين وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. اخماد حريق المطعم التركي واسعاف المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. اخماد حريق المطعم التركي واسعاف المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).