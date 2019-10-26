فلاح أمين الرهيمي - أين الحلول ...؟

2019/10/26 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي بعد أن عجزت الدولة من إنجاز الإيجابيات للشعب أدت إلى إفراز السلبيات التي فجرت الأزمة بينهما وأصبح كل جانب يتعامل مع الآخر بموجب العقد الموثق بينهما (الدستور) وتفشت الحساسية وعدم الثقة بينهما والشعب متمسك بالحرية التي منحها له في الوقت الذي نلاحظ أن الدستور متناقض وأعرج ويجب إصلاحه ومعالجة سلبياته لأنه نتاج فترة (بريمر) الاحتلال الأمريكي وإفرازاته ومصالحه المدمرة.من فقراته (الطائفية والمحسوبية......

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