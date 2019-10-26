كاظم حبيب - الخزي والعار لحكومة تقتل شعبها! الخزي والعار لمجلس نواب طائفي وفاسد وقضاء مُسيَّس!

2019/10/26 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب ومن جديد يسقط أكثر من 40 شهيداً وأكثر من 2000 جريحاً ومعوقاً على أيدي أجهزة الأمن والشرطة والمليشيات الطائفية المسلحة والمثلمين القادمين من وراء الحدود، من جديد تستخدم القوى المناهضة للمتظاهرين المطالبين بالتغيير والرافضين لما يسمى بـ"العملية السياسية" المشوهة الجارية، الرفضين للنظام الطائفي المحاصصي الفاسد، الرفضين للفاسدين في السلطات الثلاث والإعلام الحكومي والأحزاب السياسية الحاكمة، الرافضين لن......

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