2019/10/26 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، اليوم السبت، إلى انتخابات مبكرة في البلاد، فيما أكد أن المتظاهرين أكثر من الناخبين.

وقال الجبوري في تغريدة على موقعه في "تويتر" وأطلعت عليه "الغد برس"، إن "العراقيين الذين خرجوا للاحتجاج ضد الأحزاب الحاكمة التي شكلت الحكومة والبرلمان ‏في بغداد والمحافظات ‏هم اكثر من الناخبين الذين انتخبوا في الانتخابات الاخيرة".

وأضاف أنه "‏لذلك وفقاً للدستور والعقل والمصلحة العامة، ‏الحل هو انتخابات مبكرة ليأتي الشعب بممثلين جدد له في البرلمان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يدعو لانتخابات مبكرة ويؤكد: المتظاهرون أكثر من الناخبين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يدعو لانتخابات مبكرة ويؤكد: المتظاهرون أكثر من الناخبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).