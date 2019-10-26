مفوضية حقوق الإنسان بالبصرة تطالب الجميع بالحفاظ على السلم المجتمعي

2019/10/26 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة، اليوم السبت، الجميع بالحفاظ على السلم المجتمعي والاملاك العامة والخاصة.

وذكر مكتب المفوضية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تابع ولا يزال عبر فرقه الراصدة ومع الناشطين لحركة الاحتجاج الذي شارك فيه الآلاف من ابناء المحافظة من الجنسين وشعوره بالأسف والالم البالغ لسقوط سبعة من الشهداء خمسة من المدنيين أحدهم مجهول الهوية و٢ من العسكريين وإصابة المئات حيث تجاوز العدد ال٣٠٠ إصابة من اختناق ودهس عولج العدد الأكبر إصابات لعسكريين برمانة يدوية..



حسب خلية الازمة".

وأضاف أنه "بقي من الراقدين ١٦ مدنياً و١٨ عسكرياً، وهناك من الجانبين اصابات خطيرة".

وأكد المكتب، مطالباته الحكومة التشريعية والتنفيذية بـ "العمل بالحلول الصادقة و الشجاعة و السريعة التي تتسم بالتخطيط الاستراتيجي والابتعاد عن تدوير الحقوق من الفقراء إلى الفقراء وتركها لماكنة الفساد و مصادر الهدر".

وأوضح، أنه "قام بتأشير السلمية العالية التي تمتع بها المتظاهرين ودعمه ووقوفه مع مطالبهم الشرعية ويشعر بالأسف لمحاولات التعدي من البعض على عدد من رجال الامن والممتلكات العامة".

وتابع، أنه "أشر المهنية التي استخدمتها القوى الأمنية بتطبيق قواعد فض الاشتباك ويدعوها للمزيد من حماية المتظاهرين السلميين وعدم الاعتداء عليهم من اي جهة كانت"، مثمناً "دور الناشطين والمتظاهرين السلميين وشرعية مطالبهم وما انجزوا ولايزالون لأجل البصرة إلى الحفاظ على السلمية التي انتهجوها وتحديد الأخطاء والوقوف على الخطير من التحديات التي تمر بها البلاد وتحييد كل من يريد الأضرار بهم وبمطالبهم الشرعية التي ناضلوا ولايزالون لها والتي ابهروا بها القاصي والداني".

وطالب المكتب الجميع، بـ"الحفاظ على السلم المجتمعي والممتلكات العامة والخاصة".

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