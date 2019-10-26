المتظاهرون يحتشدون فوق جسر الجمهورية والقوات الأمنية تفرقهم بالغاز المسيل للدموع

2019/10/26 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} احتشد متظاهرو ساحة التحرير، السبت فوق جسر الجمهورية، وسط العاصمة بغداد، فيما اجبرتهم القوات الامنية على النزول باستعمال الغاز المسيل للدموع.

وقال مراسل {الفرات نيوز} ان ، المتظاهرين تجمهروا فوق جسر الجمهورية وسط بغداد، فيما قامت القوات الامنية بتفريقهم مستعملة الغاز المسيل للدموع.وحاولت قوات الأمن السبت صد المتظاهرين الذين احتشدوا في ساحة التحرير وعند جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، حيث المقار الحكومية والبرلمان والسفارات الأجنبية، عبر إطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.انتهى

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