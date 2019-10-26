الادعاء الفرنسي يحاكم عناصر داعش الإرهابي بسبب ابادة الأيزيديين

2019/10/26 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة للمرة الأولى، وجه مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا بالتحقيق في ارتكاب جهادي فرنسي “جرائم ضد الإنسانية”، وهو واحد من المتهمين بارتكاب انتهاكات ضد الأيزيديين.وبحسب صحيفة “لوفيجارو” فإن المكتب الذي ظل يحقق لسنوات في الجرائم المرتكبة ضد الأيزيديين فتح تحقيقا ، الجمعة، بدعوى “الابادة الجماعية” وارتكاب “جرائم …

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