نقل وتغيرات بالقيادات الامنية في قيادة قوات الشرطة الاتحادية

2019/10/26 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ١- نقل اللواء الركن احمد الاسدي من منصب قائد الفرقة الثانية شرطة اتحادية الى منصب رئيس اركان قيادة قوات الشرطة الاتحادية ٢- نقل اللواء الركن حسين حوشي دنانه قائد الفرقة الاولى شرطة اتحادية الى امره قيادة الشرطة الاتحادية ٣- نقل اللواء صالح العامري من منصب قائد الفرقة الثالثة الى منصب قائددالفرقة الثانية شرطة اتحادية ٤-

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