2019/10/26 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص قيادة شرطة بابل تعيد حظر التجوال من الساعه الثانيه بعد الظهر وكالة خطوة برس.

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