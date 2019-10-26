“بالفديو”.. عمليات نهب تطال مؤسسة اعلامية في العمارة بسبب تردي الوضع الامني

2019/10/26 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان: يس عراق تعرض مقر اذاعة راديو الامل، الواقع في المدينة العمارة مركز محافظة ميسان ،اليوم السبت، الى عمليات نهب.وتراجع الوضع الامني بشكل ملحوظ خلال الـ24 ساعة الماضية في العمارة، التي تعرضت لعمليات حرق طالت مقرات حزبية وحكومية، فضلاً عن اشتباكات بين فصائل مسلحة بالمدينة.واظهر مقطع فديو عدداً من الاشخاص وهم يقومون بتحميل […]

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