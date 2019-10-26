الساعدي يتسلم مهام عمله رسمياً قائداً لشرطة ميسان

2019/10/26 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، السبت (26 تشرين الاول 2019)، تكليف العميد عبد الخضر جاسم محمد الساعدي قائداً لشرطة محافظة ميسان والمنشآت.

وذكرت الداخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "العميد عبد الخضر جاسم محمد الساعدي استلم مهام عمله رسمياً قائداً لشرطة محافظة ميسان والمنشآت".

بغداد اليوم-البصرة

كشفت قيادة شرطة البصرة، السبت (26 تشرين الاول 2019)، تفاصيل ما حدث بتظاهرات أمس، معلنةً إصابة 17 منتسب بمبنى المحافظة.





وذكرت القيادة، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "يا ابناء البصرة، نود ان نبين لكم بشأن ما حدث في ت

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت (26 تشرين الاول 2019)، بأن اللواء الأول في الرد السريع اتجه من بغداد الى محافظة البصرة.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اللواء الاول بالرد السريع تحرك من بغداد باتجاه محافظة البصرة،

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، السبت (26 تشرين الاول 2019)، باستمرار حظر التجوال في سبع محافظات على الافراد والمركبات على خلفية تصاعد الاحتجاجات التي شهدتها تلك المحافظات أمس.





وقال مراسلنا: استمرار حظر التجوال على الافراد والمركب

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