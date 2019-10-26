رغم الأوضاع الخطيرة وحساسيتها.. 30 نائبا فقط من أصل 328 يحضرون جلسة اليوم

2019/10/26 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد اعلان رئاسة البرلمان تخصيص جلسة اليوم السبت لمناقشة مطالب المتظاهرين وآليات تنفيذ الإصلاحات الحكومية.

كشفت مصادر خاصة للتغيير، عن حضور ثلاثين نائبا فقط الى مبنى البرلمان لحضور الجلسة من مجموع ثلاثمئة وثمانية وعشرين نائبا، على الرغم من المرحلة الخطيرة التي يعيشها العراق في الفترة الحالية، مع استمرار التظاهرات الشعبية التي شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، الى جانب أن الشعب ينتظر إصدار قرارات تحت قبة البرلمان تتعلق بتنفيذ الاصلاحات التي قدمها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تلبية لمطالب المتظاهرين، فضلا عن حسم ملف الدرجات الخاصة التي لا يزال معظمها شاغرا.

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