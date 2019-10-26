مدير إذاعة (أمل ميسان): المتظاهرون هم من أحرقوا الإذاعة

2019/10/26 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد مدير إذاعة "أمل ميسان" مرتضى المحمداوي، اليوم السبت، أن المتظاهرين هم من قاموا بحرق مبنى الإذاعة، متسائلاً عن السبب وراء قيام المتظاهرين بذلك.

وقال المحمداوي لـ"الغد برس"، إن "الإذاعة احرقت بالكامل ومن قام بحرقها هم المتظاهرون، على الرغم من انها إذاعة ثقافية دينية وناصرت المتظاهرين طيلة الفترة الماضية من أجل تحقيق مطالبهم".

وأضاف "لا نعلم السبب الذي اقترفناه كي يتم إحراق مقر الإذاعة بهذا الشكل"، مشيراً إلى أنهم "بحاجة إلى وقت طويل كي نعيد نشاط عملنا".

وشهدت محافظة ميسان يوم أمس الجمعة، أحداثاً دامية خلال التظاهرات بعد اشتباكات بين بعض المتظاهرين وإحدى الفصائل المسلحة، كما تم حرق مقرات عدد من الأحزاب والحركات السياسية.

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