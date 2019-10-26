عمر بن أعمارة - بُوخُودْ-المدينة النموذجية بواحة فڭيڭ

2019/10/26 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عمر_بن_أعمارة بعيدا عن فتن الدنيا وصخب الحياة وقريبا من مستقبل مضمون يلوح في الأفق،ونحمله بين ثنايانا.أعود إلى أفقي، إلى قبري وروضتي.ما الذي دعاني لاستحضارها وللتفكير فيها والحديث وكذا الكتابة عنها؟في حياتي البسيطة، عشت وأعيش بلا تخطيط وبتلقائية مفرطة وعفوية ترتقي في لحظات عديدة إلى الفوضوية واللاحدود، دون عناد مع الزمن، مع حاضر مضى قبل أن يحضر، دون عناء التفكير في مستقبل وما سيحمل إلي من مفاجآت، من مسرات ......

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