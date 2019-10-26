عبدالامير الركابي - انحطاط عربي ثالث ودعوى المقاومة/2

2019/10/26 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالامير_الركابي ترجع التاسيسات الأولى لمايرسم ملامح الطور الحالي الثالث من الانحدار، الى نهاية السبعينات وتحديدا الى عام 1980 مع اتفاق كامب ديفيد والحرب العراقية الإيرانية، حين اقدم حافظ الأسد على تكريس الخروج من دائرة، او من القاعدة النموذجية والكيانية للانحطاطية الثانية، والمتمثلة بتمحور المدى الساحلي الشامي تقليدياحول مصر، وهو ماكان محمد على وظاهرته قد اعطياه في القرن التاسع عشر،بعده الايهامي المع وف ......

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