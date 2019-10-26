مديحه الأعرج - شبيبة التلال تستأنف نشاطها في مواجهات ساخنة بين المزارعين الفلسطينيين والمستوطنين في موسم قطاف الزيتون

2019/10/26 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الاسبوعي من 19/10/2019-25/10/2019إعداد: مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطانفي موسم قطاف الزيتون يتحول الريف الفلسطيني الى ساحة مواجهات ساخنة اكثر بين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين ، الذين أخذوا يجاهرون بدعمهم لمنظمات الارهاب اليهودي العاملة في الضفة الغربية ومنها فتية أو شبيبة التلال ، المنظمة ، التي ترفض حكومات اسرائيل تصنيفها كمنظمة ارهابي......

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