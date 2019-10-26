عبد الواحد: ‏قوة الحرق والسلب والقتل هي التي اقتحمت القنوات الاعلامية

2019/10/26 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكدت القيادية في حراك الجيل الجديد، سروة عبد الواحد، إن ‏قوة الحرق والسلب والفرهود والقتل هي التي اقتحمت القنوات الإعلامية.

وذكرت عبد الواحد، عبر تغريدة على منصة توير، أن "‏قوة الحرق والسلب والفرهود والقتل هي ذات القوة التي اقتحمت القنوات الاعلامية وسرقت ونهبت وكسرت وحرقت وباكت {سرقت} حتى مصروف الجيب للموظفين".وأضافت: "ابحثوا عنها ستجدون هذه القوة الملثمة المجهولة الهوية هي من تحرق مقراتكم وتقتل وتمثل بالجثث".ومضت بالقول: "دولة رئيس الوزراء حاسب من يخلق فوضى فانت مسوؤل".انتهى

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