ارتفاع حصيلة ضحايا التظاهرات في ميسان الى 14 شهيدا و10 مصابين

2019/10/26 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ميسان: الفرات نيوز} افاد مصدر محلي، السبت، بارتفاع حصيلة ضحايا التظاهرات في ميسان الى 14 شهيدا و10 مصابين.

وقال المصدر، لوكالة {الفرات نيوز} ان "حصيلة ضحايا تظاهرات ميسان ارتفعت الى 14 شهيدا و10 مصابين".وتشهد بغداد والمحافظات الجنوبية، منذ يوم امس الجمعة، موجة احتجاجات عارمة اسفرت عن استشهاد 30 متظاهرا وإصابة اكثر من 200 شخص بينهم رجال أمن، فضلا عن حرق مقرات تابعة للأحزاب السياسية.انتهى

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