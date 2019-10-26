2019/10/26 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، السبت، بأن لواء من الرد السريع وصل الى ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "لواء من فرقة الرد السريع وصلت الى محافظة ميسان".

واضاف المصدر ان "هذا اللواء قادم من العاصمة بغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول قوات من الرد السريع الى ميسان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول قوات من الرد السريع الى ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).