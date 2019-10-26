2019/10/26 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد اعلن رئيس اللجنة الأمنية العليا محافظ واسط محمد جميل المياحي، عن تسمية اللواء حسن هاشم قائدا لشرطة واسط.وقال المياحي، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر مديرية الشرطة ان “تسمية اللواء هاشم جاءت على ضوء قرار اللجنة التحقيقية الخاصة بالتظاهرات والتي قررت إعفاء قائد الشرطة السابق اللواء علاء غريب ...

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