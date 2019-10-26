شاهد بالصورة.. اول تعليق من وزير الداخلية السابق قاسم الاعرجي بعد حرق منزله

2019/10/26 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق علق وزير الداخلية السابق قاسم الاعرجي ،اليوم السبت، على موضوع حرق منزله من قبل المتظاهرين الغاضبين.وكتب الاعرجي على صفحته في “تويتر”، “الحمدلله رب العالمين ولا يحمد على مكروه سواه”.هذا واقدم متظاهرون عراقيون، يوم امس الجمعة، على حرق منزل وزير الداخلية السابق، قاسم الأعرجي، في مدينة الكوت، مركز محافظة واسط.ووفقاً […]

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