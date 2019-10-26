البرلمان يقرر الغاء الجلسة المقرر عقدها اليوم لعدم اكتمال النصاب

2019/10/26 | 14:09

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بغداد اليوم

القضاء: السجن المؤبد لكل من يحرض بمواقع التواصل الاجتماعي على إثارة العصيان المسلح

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

رن جرس قاعة مجلس النواب، السبت (26 تشرين الأول 2019)، والتي من المقرر ان يُناقش خلالها مطالب المتظاهرين، بيد أن 90 نائبا حاضرا فقط، من أصل 329.





وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "جلسة مجلس النواب، لم تعقد بعد أن رن جرس الق

بغداد اليوم-بغداد

قالت القيادية في حراك الجيل الجديد، سروة عبد الواحد، السبت، إن ‏القوة التي قامت بحرق وسلب والقتل خلال التظاهرات، هي التي اقتحمت القنوات الإعلامية.

وذكرت عبد الواحد، عبر تغريدة على منصة توير، أن "‏قوة الحرق وا

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