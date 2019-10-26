هزم خصومه الخطيرين لكنه سقط جريحاً في ساحة التحرير.. اصابة رياضي عراقي اثار غضب “اسرائيل”

2019/10/26 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تعرض لاعب المنتخب الوطني العراقي، للمواي تاي علي الكناني، الى اصابة خطيرة خلال التظاهرات التي تشهدها ساحة التحرير في العاصمة بغداد.المستشفى بديلاً لساحة النزال! وتم نقل اللاعب علي الكناني الى مستشفى الصدر العام (القادسية سابقا) لأجراء تداخل جراحي بعد ان تعرض لاضابة خطيرة نتيجة تعرضه لقنبلة غاز مسيل للدموع.ولم يتسنى […]

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