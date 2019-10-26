إصابة مصور قناة السومرية قرب جسر الجمهورية

2019/10/26 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي، اليوم السبت، بإصابة مصور قناة السومرية قرب جسر الجمهورية.

وقال المصدر لـ" الغد برس"، إن "مصور قناة السومرية علي جاسم أصيب خلال تغطيته التظاهرات قرب جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد".

وكان مراسل السومرية هشام وسيم، قد أصيب إصابة خطيرة، أمس الجمعة، بانفجار قنبلة مسيلة للدموع في منطقة الوجه.

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