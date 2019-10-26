نائب: جلسة اليوم ستناقش استجواب وزيري الداخلية والدفاع

2019/10/26 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد عضو مجلس النواب كاطع الركابي، اليوم السبت، ان جلسة البرلمان التي ستعقد اليوم، ستشهد تقديم طلبات لاستجواب وزيري الداخلية والدفاع.

وقال الركابي لـ"الغد برس" إن "جلسة البرلمان هي استثنائية ومخصصة فقط لمناقشة الاحداث التي رافقت التظاهرات في المحافظات الجنوبية من حرق وتدمير لمقار الدولة والاحزاب السياسية التي اضعفت هيبة الدولة".

واوضح ان "هناك الكثير من الطلبات قد قدمت منذ اكثر من شهر لاستجواب وزيري الداخلية والدفاع، الا ان اليوم سوف يكون هناك اجماع على استجوابهما".

وأضاف ان "التقرير الذي قدمته اللجنة الوزارية حول احداث مظاهرات التي انطلقت مطلع الشهر الجاري، كانت ادارية وغير مختصة"، مبيناً ان "ليس من صلاحياتها تنحية الضباط بل من اختصاص القضاء وهذا يعني نحن بحاج الى لجان قضائية للتحقيق".

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