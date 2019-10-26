بعد اشتباكات ليلية بين ميليشيات.. بغداد ترسل تعزيزات أمنية لجنوب العراق

2019/10/26 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مصادر للحرة بأن لواء من فرقة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية العراقية وصل إلى محافظة ميسان قادما من بغداد يوم السبت.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت في وقت سابق أن فرقة الرد السريع أرسلت قوات من ألويتها إلى محافظات البصرة وميسان وذي قار لضبط الأمن فيها.

وشهدت المحافظات الثلاث مساء الجمعة عمليات حرق لعدد من المؤسسات الحكومية ومقار أحزاب وميليشيات مرتبطة بإيران.

لكن الأوضاع تطورت فيما بعد في مدينة العمارة بمحافظة ميسان بعد أن حصلت مواجهات بين محتجين وعناصر حماية مقرات ميليشيا عصائب أهل الحق وميليشيا حركة أنصار الأوفياء.

وبعدها بساعات اندلعت مواجهات مسلحة عنيفة انتهت بحرق مقري ميليشيا أنصار الأوفياء وعصائب أهل الحق في مدينة العمارة.

وقالت مصادر بالشرطة لرويترز إن ضابط مخابرات وعضوا في جماعة عصائب أهل الحق القوية قتلا في اشتباك مع محتجين في مدينة العمارة بجنوب البلاد.

لكن ناشطين ذكروا أن الاشتباكات وقعت بين مسلحين يعتقد أنهم ينتمون لسرايا السلام التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر من جهة وبين عصائب أهل الحق وحركة الأوفياء من جهة ثانية.

وذكرت وكالة فرانس برس في وقت سابق أن 10 متظاهرين قتلوا بالرصاص الحي الجمعة خلال محاولتهم اقتحام مقر عصائب أهل الحق في مدينة العمارة، كبرى مدن محافظة ميسان في جنوب العراق.

وشهد العراق جمعة دامية يوم أمس حيث قتل أكثر من 40 شخصا في احتجاجات حاشدة على الفساد تطالب بإسقاط الحكومة.

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